منصور الريكان - مطالب متظاهر عراقي

2019/10/18 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان أنا المواطن العراقي حد الثمالةْأحمل في يدي العَلَم العراقي أتيتكم متظاهراً بالسلم فقيدوا الأقوالاأطالب الرئاسات الثلاث بالإستقالةْوحل كل شيء والدستور لإنه غريبْ تغيير ما بفقراته إلى رئاسي ولا توجد فيه طوائف متخاذلةْأريد أن أتظاهر بدون ما يملونه علي من سياسيين أو معممينْيا أيها الشعب دعونا لنرى ما بحوزة الفاسدينْ والذين سرقوا في كل هذه السنوات من قوت الشعبْوحل مج......

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