ميثم الجنابي - صيرورة الاعتدال الفكري في الثقافة الفلسفية الإسلامية(2)

2019/10/18 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي فعندما تناولو إوان الصفا مسألة الاختلاف في ماهية الهيولي، نراهم يشيرون إلى أن الاختلاف فيه يتراوح بين من يعتقد أنها أجزاء صغيرة لا تتجزأ مختلفة الكيفيات (نارية وترابية وهوائية) تشكل في اختلاطها وتألفها الكائنات من معادن ونبات وحيوان وأفلاك، ومن يرى أنها أجزاء متماثلة يسد بعضها مسد بعض، وأن تأليفها وتشكيلها واختلاطها يؤدي إلى أعراض وكيفيات وهيئات وصفات وألوان وطعوم وروائح.ومن يعتقد أن الهيولي جوهر......

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