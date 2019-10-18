2019/10/18 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سائس_ابراهيم يملأ المسلمون العالم زعيقاً وصُرَاخاً بَأَنَّ أعدادهم تتجاوز المليار والنصف.هعدد سكان ما يسمى بالعالم العربي سنة 2017، حسب الإحصاءات، يصل إلى 359 مليون نسمة نقلاً عن تلفزيون الجزيرة القطري وحسب الإحصائيات الرسمية للأمم المتحدة : (انظر الرابط التالي)

مصدر الفيديو: q22wwQbjZGM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سائس ابراهيم - مَا بَيْنَ زُوَّارُ الْحِوَارِ الْمُتَمَدِّنِ وَحُجَّاجُ الْكَعْبَةِ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سائس ابراهيم - مَا بَيْنَ زُوَّارُ الْحِوَارِ الْمُتَمَدِّنِ وَحُجَّاجُ الْكَعْبَةِ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).