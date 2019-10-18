القبض على شقيقين متهمين بارتكاب جريمة قتل في ذي قار

2019/10/18 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال شقيقين متهمين بارتكاب جريمة قتل وسط المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة تمكنت من اعتقال شقيقين اقدما على قتل مواطن وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة قبل شهرين، وذلك بسبب إقدام المجني عليه على قتل شقيق ثالث لهما في وقت سابق".

وبين المصدر أن " المتهمين تمت احالتهما إلى الجهات المختصة لإكمال اجراءات التحقيق معهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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