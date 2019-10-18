عبدالمهدي يطلع على النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية في أحداث التظاهرات

2019/10/18 | 23:33

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بغداد اليوم - بغداد

أطلع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة، على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية في أحداث التظاهرات، والتي ستعلن في الايام القليلة المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي لعبدالمهدي في بيان، إن الاخير "حضر، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات".

وأضاف، أن عبد المهدي "اطلع على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، حيث جرى مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي الى رئيس مجلس الوزراء في وقت قريب، والإعلان عنها في الايام القليلة المقبلة.

بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي، الجمعة، زيارة المسؤولين واللجان الحكومية الى المحافظات من اجل النظر بمطالب المتظاهرين بـ"الدعائية والشكلية".

وقال الزيادي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "جميع مط

بغداد اليوم _ ديالى

طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي، بعقد اجتماعٍ له في بعقوبة ووضع حلول جذرية لـ"ملف" الخلايا الإرهابية النائمة في المحافظة.

وقال العزاوي

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف التوترات في المنطقة.

وذكرت الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحكيم تلقّى اتصالاً هاتفيّاً ظريف، لبحث مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة،

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