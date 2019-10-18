2019/10/18 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تصوير: صفاء علوان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ليلة الأربعينية في كربلاء المقدسة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ليلة الأربعينية في كربلاء المقدسة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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