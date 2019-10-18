رئيس الوزراء يطلع على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات

2019/10/18 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات.

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