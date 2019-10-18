الاستخبارات العراقية تُسلّم الحرس الثوري صحفياً إيرانياً معارضاً

2019/10/18 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اعتقلت جهةٌ أمنية تابعة للاستخبارات العراقية، الصحفي الإيراني المعارض “روح الله زم” في مطار بغداد، قبل أن تُسلّمه لعناصر من استخبارات #الحرس_الثوري الإيراني، بحسب ما نقلته العربية […]

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