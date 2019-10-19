الزراعة: إكتمال تسديد جميع مستحقات الفلاحين

2019/10/19 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علن وزير الزراعة صالح الحسني، ان الوزارة اكملت دفع مستحقات الفلاحين عن محصول الشعير لهذا الموسم.

وأضاف الحسني في بيان مقتضب ان هذه "هي خطوة تحصل للمرة الأولى من دون تأخير".انتهى

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