بالوثائق.. الحزمة الثالثة تتضمن رواتب وأراض للعاطلين

2019/10/19 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} كشفت وثائق عن الحزمة الثالثة من الإجراءات والتوصيات الحكومية الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين.

وتضمنت هذه الحزمة تخفيض سن التقاعد ومنح رواتب وأراض وقروض للعاطلين.انتهى

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