اندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الثقيلة شمال البصرة

2019/10/19 | 00:04

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ميسان

افاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل واصابة 7 اشخاص بنزاع عشائري في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عشائريا اندلع في ناحية السلام بمحافظة ميسان، تسبب بمقتل ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اخرين".

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بغداد اليوم - بغداد

نفى القيادي في الحشد العشائري، بمحافظة نينوى، أبو بدر الشمري، اليوم الجمعة، دخول أي عنصر من تنظيم داعش عبر حدود ناحية ربيعة قادما من شمال سوريا .

وقال الشمري، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية تمسك الملف

بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى علي غازي اغا، الجمعة، عن ارتفاع عدد الاسر النازحة من قرية رمضان الى 20 اسرة.

وقال اغا لـ(بغداد اليوم)، ان "عدد الاسر النازحة من قرية رمضان في اطراف قضاء خانقين، (100كم ش

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