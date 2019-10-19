حكومة عبد المهدي.. الورقة الأخيرة – ليث شبر

2019/10/19 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : في دول العالم التي تحترم نفسها وشعوبها تقدم الحكومة أو وزيرا منها الاستقالة حينما تمر على البلاد أزمة خطيرة أو قضية تتعلق بالرأي العام تخصها سواء أكانت الحكومة مقصرة مباشرة وعن قصد وعمد أو من دونهما..لذلك تسمع خبر الاستقالة كثيرا في أرجاء العالم الديمقراطي..كان الأولى بالسيد عبد المهدي صاحب التاريخ […]

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