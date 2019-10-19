2019/10/19 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور احمد الصحاف، اليوم الجمعة، ان العراق سيشغل صفة مُراقِب في مجلس حقوق الإنسان بداية العام المقبل، ويبقى العمل مُستمرّاً بما يستحقه بلدنا، ويليق به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: العراق سيشغل صفة مُراقِب في مجلس حقوق الإنسان وسنعمل على إعادة عضويته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: العراق سيشغل صفة مُراقِب في مجلس حقوق الإنسان وسنعمل على إعادة عضويته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).