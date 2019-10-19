سامي الذيب - شروط سامي الذيب لدخول الإسلام

2019/10/19 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب شروط الأخطل لدخول الإسلام-------------------قال عبد الملك للأخطل، شاعر البلاط الأموي: ألا تسلم فنفرض لك الفين في عطائك وتوصل بعشرة آلاف درهمفأجاب: إن احللت لي الخمر، ووضعت عني صوم رمضان اسلمتفقال له عبد الملك : إن أنت أسلمت ثم قصرت في شيء من الاسلام ضربت عنقك.فقال الاخطل :ولست بصائم رمضان عمري *** ولست بآكل لحم الاضاحيولست بزاجر عنسا بكورا *** إلى بطحاء مكة للنجاحول......

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