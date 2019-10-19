محمد عبد المجيد - كلمات غضبٍ عن مقارنات الإسلام والمسيحية!

2019/10/19 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد التسامح نهاية طريق شاق وطويل من الإنسانية لا يسلكه كل الناس!عندما يكتب مسلم أو قبطي معاتبا أتباع الدينين الكبيرين، الإسلام والمسيحية، يقفز على السطور طائفي أحمق رافضا المساواة، ومدافعا عن دينه فقط، الإسلام أو المسيحية، ومنتقصا من الرسالة السماوية الأخرى؛ فيقتلني غيظا هذا الاستعلاء.المثقف العاقل والمتابع والقاريء النهم يستطيع أن يشير بإصبعه على جرائم وأخطاء وتجاوزات ودمويات واستعماريات أتبا......

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