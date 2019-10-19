2019/10/19 | 02:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامح_عسكر في هذا الفيديو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامح عسكر - من صور التلبيس على العوام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _nW4U3ssf_U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامح عسكر - من صور التلبيس على العوام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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