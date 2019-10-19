سامح عسكر - من صور التلبيس على العوام

2019/10/19 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر في هذا الفيديو

يشرح الشيخ الأزهري "عبدالله رشدي" معنى حديث "أمرت أن أقاتل الناس" بطريقة ملتوية ليخرج بنتيجة نهائية أن الحديث صحيح والرسول قاله فعلا وأمر به..لكننا لا نفهمه..يقول أن لفظ الناس في الحديث لا يعني جميع البشر بل فئة واحدة منهم هي (ال......

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