مسیرة مليونية بأربعينية الامام الحسين {ع} في طهران

2019/10/19 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنطلقت في العاصمة الايرانية طهران مسيرة مليونية ضخمة من خمسة محاور نحو مقام "السيد عبدالعظيم الحسني {ع}" في مدينة ري جنوب العاصمة، وذلك تزامنا مع زيارة أربعينة الامام الحسين في كربلاء.

وفي تقليد سنوي وللمرة السابعة تواليا تنطلق المسيرة الحاشدة من مختلف مناطق طهران باتجاه السيد عبدالعظيم الحسيني{ع}، بمتابعة ومشاركة كافة الاجهزة الرسمية منها الشرطة والامن والاطفاء والطوارئ الطبية والهلال الاحمر والبلدية والحرس الثوري، فيما تغطى المسيرة بطائرات اخلاء طبي.



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