2019/10/19 | 11:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أنطلقت في العاصمة الايرانية طهران مسيرة مليونية ضخمة من خمسة محاور نحو مقام "السيد عبدالعظيم الحسني {ع}" في مدينة ري جنوب العاصمة، وذلك تزامنا مع زيارة أربعينة الامام الحسين في كربلاء.
وفي تقليد سنوي وللمرة السابعة تواليا تنطلق المسيرة الحاشدة من مختلف مناطق طهران باتجاه السيد عبدالعظيم الحسيني{ع}، بمتابعة ومشاركة كافة الاجهزة الرسمية منها الشرطة والامن والاطفاء والطوارئ الطبية والهلال الاحمر والبلدية والحرس الثوري، فيما تغطى المسيرة بطائرات اخلاء طبي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسیرة مليونية بأربعينية الامام الحسين {ع} في طهران) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي تقليد سنوي وللمرة السابعة تواليا تنطلق المسيرة الحاشدة من مختلف مناطق طهران باتجاه السيد عبدالعظيم الحسيني{ع}، بمتابعة ومشاركة كافة الاجهزة الرسمية منها الشرطة والامن والاطفاء والطوارئ الطبية والهلال الاحمر والبلدية والحرس الثوري، فيما تغطى المسيرة بطائرات اخلاء طبي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسیرة مليونية بأربعينية الامام الحسين {ع} في طهران) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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