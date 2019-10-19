استراليا تحاكم عراقي بتهمة محاولة تهريب مهاجرين قبل 18 عاماً

2019/10/19 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} احتجزت السلطات الأسترالية مواطناً عراقياً يبلغ من العمر 43 عاماً، ووجهت إليه اتهامات بالتورط في "مشروع لتهريب البشر" كان أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصاً عندما غرق القارب الذي كان يقلهم في المياه الدولية في عام 2001.

وقالت الشرطة الاتحادية في أستراليا في بيان إنه جرى ترحيل الرجل من نيوزيلندا إلى أستراليا، حيث وضع قيد الاحتجاز لدى وصوله إلى مطار بريسبان الدولي مساء أمس الجمعة.ويواجه الرجل اتهاما بـ "تنظيم دخول مجموعات من الأجانب إلى البلاد"، وتصل أقصى عقوبة في حال الإدانة إلى السجن عشر سنوات.ومثل الرجل اليوم السبت، أمام المحكمة الجزئية في مدينة بريسبان، حيث تقرر احتجازه قيد التحقيق، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة ثانية في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.وتقول الشرطة إن الرجل الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 24 عاما، أحد أفراد عصابة لتهريب البشر، كانت تتلقى أموالاً من طالبي لجوء مقابل مساعدتهم في العثور على سكن، وفي التنقل في إندونيسيا، قبل نقلهم بقوارب إلى أستراليا.ومثل اثنان آخران من أفراد العصابة أمام المحاكمة، أحدهما في مصر والآخر في أستراليا.وكانت الشرطة الاتحادية بدأت التحقيقات في هذه القضية في عام 2001، في أعقاب غرق قارب صيد بالمياه الدولية بسبب عاصفة.



وكان القارب يحمل مهاجرين في طريقهم إلى "كريسماس آيلاند" {جزيرة الكريسماس} التابعة لأستراليا في المحيط الهادئ.وأسفر الحادث عن غرق أكثر من 350 شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء.



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