2019/10/19 | 11:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق دافع الرئيس #الأميركي #دونالد_ترامب عن سياسته في #الشرق الأوسط في مواجهة انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقرار إدارته سحب #القوات_الأميركية من شمال شرق #سوريا وإبرام اتفاق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: تنظيم داعش تحت السيطرة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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