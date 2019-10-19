ترامب: تنظيم داعش تحت السيطرة

2019/10/19 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق دافع الرئيس #الأميركي #دونالد_ترامب عن سياسته في #الشرق الأوسط في مواجهة انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقرار إدارته سحب #القوات_الأميركية من شمال شرق #سوريا وإبرام اتفاق […]

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