خلال الليل..عجلات عسكرية لنقل المرضى والحالات الطارئة في ديالى

2019/10/19 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشف مختار قرية ابو كرمة في محافظة ديالى جمعة الربيعي، اليوم السبت، عن استخدام الهمرات العسكرية لنقل المرضى في قريته.

وقال الربيعي لـ"الغد برس"، ان "الوضع الامني في قرية ابو كرمة التابعة لناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى، ليس مستقرا ويشهد خروقات بين الحين والاخر بفعل خلايا داعش المنتشرة في البساتين المحيطة بالقرية".

واضاف ان "الجهات العليا والقيادات يجب ان تولي المناطق والبساتين المحيطة بالقرية اهمية كبيرة لتطهيرها من خلايا داعش نهائيا وبسط الأمن، لأن الاهالي لايريدون سوى العيش بسلام والذهاب الى بعقوبة والعودة منها بسياراتهم كذلك الدخول الى بساتينهم بأمان".

واشار الى انه "في الوقت الراهن يتم نقل المرضى والحالات الطارئة سواء حالة ولادة او غيرها الى المستشفى بإستخدام الهمرات العسكرية خاصة خلال الليل"،لافتا الى ان"اهمال مناطقنا سيعيد سيناريو 2005 وسقوطها بيد المجاميع الارهابية، الامر الذي يهدد أمن بعقوبة".

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