نصر الله يعلق على تظاهرات لبنان

2019/10/19 | 11:26

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بغداد اليوم - متابعة

علق الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت، 19 تشرين الأول، 2019، على التظاهرات التي تشهدها العاصمة بيروت.

وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة اربعينية الامام الحسين، إن "على الجميع من هم في السلطة وخارجها تحمل المسؤولية امام الوضع الكبير والخطير الذي يواجهه البلد".

وتابع أن "الجميع يتحمل المسؤولية لما يجري في لبنان، وخصوصا الذين شاركوا في الحكومات منذ سنوات طويلة، ومن ينسحب من المسؤولية سيطلق عليه الشعب اللبناني الحكم".

يتبع.



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بغداد اليوم-متابعة

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بغداد اليوم - متابعة

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