نائب يحذّر من انفجار شعبي ضد الحكومة

2019/10/19 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذّر القيادي في تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، اليوم السبت، من مغبة الانفجار الشعبي بسبب عمليات الإعتقال الممنهج الذي ترتكبه الحكومة ضد الصحفيين والمحاميين والناشطين المدافعين عن حقوق الشعب العراقي.

وقال الدهلكي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الحكومة وضعت نفسها في خانة خداع الشعب والرأي ألعام، ففي التصريحات الرسمية تكون الحكومة مع حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وتدين عمليات استهداف المتظاهرين والناشطين وفي نفس الوقت تقوم اجهزتها الامنية وبعض مسؤوليها في المحافظات باعتقالهم وضربهم".

وتساءل "هل سياسة التناقض بالمواقف هي الحل في ادارة الدولة والسيطرة على مقاليد الحكم؟، ام تريدون البقاء في السلطة باي ثمن كان حتى لو كان على حساب مصالح شعبكم وغياب امنه وكرامته وفقدان الدور الرقابي والوطني".

وأضاف ان "التسجيلات الصوتية والفيديوات التي تظهر يوميا على وسائل الاعلام تؤكد ضلوع المسؤولين الامنيين والمدنيين باستهداف واعتقال المتظاهرين والناشطين وهذا ظلم كبير يتعرض له العراقيون اذ ان هناك جهات مسؤولة إساءة الى استخدام السلطة ضد الشعب العراقي وهنا من حق الشعب محاكمة هؤلاء الذين أراقوا دمائه".

وتابع الدهلكي، "كيف تريدون من الشعب ان يصدقكم ويحمي نظامكم اذا كُنتُم تستهدفوه وتعتقلوه وتعذبوه ثم تقولوا له نحن معك في التعبير عن رأيك؟"، مخاطباً الحكومة بالقول:" كفاكم ظلما للشعب غيروا نهجكم ابعدوا تدخل دول الجوار كونوا قريبين من شعبكم قبل فوات الاوان .

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