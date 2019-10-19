الأمم المتحدة: لجوء 2300 شخص إلى كردستان بسبب الهجوم التركي على سوريا

2019/10/19 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من الفين وثلاثمئة شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فروا من المعارك الدائرة في شمال شرق سوريا وعبروا الحدود إلى العراق في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش، إن المنظمة تستقبل مئات اللاجئين الذين يعبرون إلى إقليم كردستان من شمال شرق سوريا مشيرا الى ان اللاجئين بغالبيتهم أتوا من قرى ذات غالبية كردية بما فيها كوباني وعامودا والقامشلي وقرى مجاورة”.

واكد ماهيسيتش إن اللاجئين الواصلين إلى إقليم كوردستان أبلغوا المفوضية العليا للاجئين بأن الوصول إلى الحدود هرباً من القصف والمعارك استغرق أياماً.

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