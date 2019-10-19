“العراقية”.. تظهر في بيروت وتغيب عن بغداد

2019/10/19 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ خاصاجرت قناة العراقية التابعة لشبكة الاعلام العراقي، تغطية موسعة للتظاهرات الجارية حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي تطالب بتغيير شامل واسقاط حكومة احتجاجا على تردي المعيشة.

يقول متابعون، بالتزامن مع تظاهرات تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، ان “قناة العراقية لم تهتم بتظاهرات العراق، فيما كرست وقتا لتظاهرات بيروت وكاتلونيا باسبانيا”، مبينين ان “اموال هذه القناة من العراقيين وعليها ان تهتم بشأنهم، لا ان تذهب لتغطيات في خارج البلد، رغم اهميتها”.

مواطن ذكر لـ”كلكامش” ان “قناة الدولة عرضت بالتزامن مع تظاهرات بغداد، افلام كارتون، فيما نقلت وقائع تظاهرات بيروت بصورة مباشرة”، منوها الى ان “اعلام الدولة اثبت فشله واصطفافه مع خطاب السلطة، وان ما يتحدث به عن تظاهرات العراق يقتصر ببيانات الحكومة والاحزاب”.

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