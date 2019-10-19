مديحه الأعرج - توظيف الأعياد الدينية اليهودية في تصعيد الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم

2019/10/19 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 12/10/2019-18/10/2019إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطانتوظيف الأعياد الدينية اليهودية في تصعيد الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهمفي تطور لافت وخطير انضمت ما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية الى غيرها من أذرع الاحتلال في رعاية مشروع الاستيطان وجندت نفسها بمناسبة الأعياد الدينية اليهودية في خدمة هذا الم......

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