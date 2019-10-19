8 مارس الثورية - أولرايك ماينهوف المناضلة الثائرة و القائدة المنظرة و الشهيدة الثورية

2019/10/19 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #8_مارس_الثورية تقديم :حلت يوم 7 أكتوبر 2019، الذكرى 43 على اغتيال الشهيدة المناضلة الثورية الألمانية "أولرايك ماينهوف" (Ulrike Meinhof) التي تميز مسارها النضالي بمساهمات متعددة في المجال الصحافي والفني (كاتبة سيناريو) و السياسي و الفكري، و شكلت مع "أندرياس بادر" الثنائي الثوري القيادي الأكثر شهرة ل "الراف" (RAF) ("فصيل الجيش الأحمر")، الذي لعب دورا بارزا في قيادة التنظيم المسلح، إلى جانب مناضلات و مناضلين آخ......

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