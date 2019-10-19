شرطة الأنبار تعلن تمديد مهلة استقبال المفصولين والمفسوخة عقودهم

2019/10/19 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة الانبار اليوم السبت، تمديد مهلة استقبال المفصولين والمفسوخة عقودهم.

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