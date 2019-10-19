لجنة التحقيق في احداث التظاهرات تعلن تسليم التقرير النهائي لمجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة

2019/10/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكملت اللجنة الوزارية العليا المشكّلة للتحقيق في احداث التظاهرات، برئاسة وزير التخطيط نوري الدليمي، مساء امس الجمعة، الاستماع إلى تقارير اللجان الفرعية للمحافظات المتبقية وهي بغداد وبابل والنجف الأشرف بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

واعلن رئيس اللجنة التحقيقية نوري الدليمي بحسب بيان اللجنة الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "إتمام التحقيقات في المحافظات التي شهدت تظاهرات خلال الفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول 2019، مؤكداً تسليم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه مساء يوم غد الأحد 20-10-2019".



واضاف البيان "مؤكدين بذلك على المهنية والأمانة التي تعاملت بها اللجنة في أدق التفاصيل، والنتائج المهمة التي توصلت لها اللجان الفرعية الاستقصائية خلال استماعها لشهادات المتضررين وذويهم، ومعاينتها لجميع الأماكن المتضررة".وحضر الاجتماع وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلو مجلس القضاء والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وقادة العمليات والصنوف ووكيل وزارة الصحة.



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