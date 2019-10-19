فرقة العباس القتالية تدعو لتأسيس وزارة أو هيئة لإدارة الزيارات المليونية

2019/10/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت فرقة العباس القتالية، اليوم السبت، الى تأسيس وزارة أو هيئة لإدارة الزيارات المليونية بالعراق.

وقال المشرف العام على الفرقة ميثم الزيدي في بيان تلقته {الفرات نيوز}، إننا "نجدد الدعوة لإنشاء هيئة او وزارة لإدارة شؤون الزيارات المليونية التي تشهدها البلاد وخصوصاً في كربلاء المقدسة".وأضاف أن "الأمر لا يكلف الدولة مبالغة كبيرة"، مشيرا إلى أن "زيارة الأربعين تشهد تجمعات مليونية وأن العتبات المقدسة والمشاهد المشرفة في العراق لا تخلوا من هذه الزيارات على مدار العام، في ولادات الأئمة عليهم السلام ووفياتهم".



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