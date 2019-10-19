روسيا ستحظر استخدام الأكياس البلاستيكية حفاظا على البيئة

2019/10/19 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد المتحدث باسم مؤسسة "روس بوتريب نادزور" الرقابة على الاستهلاك الروسية، اليوم السبت، بان المؤسسة ستحظر إنتاج الأكياس البلاستيكية في البلاد كونها مضرة بالبيئة.

وقال" نعمل الآن على إعداد مشروع قانون يحال لاحقا إلى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) من شأنه فرض قيود على إنتاج الأكياس البلاستيكية وحيدة الاستخدام في المتاجر والأسواق.



والغاية النهاية من هذا القانون، حسب الناطق، هي الحظر التام لتلك المنتجات التي تلحق ضررا بالبيئة.

وأضاف أن تعديلات قانون نفايات الإنتاج باتت جاهزة، وقد وافقت عليها وزارة البيئة الروسية.

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