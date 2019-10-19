لجنة التحقيق بالتظاهرات: سنسلم التقرير النهائي لعبد المهدي يوم غد الاحد

2019/10/19 | 11:57

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بغداد اليوم-بغداد

قالت اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات، السبت (19 تشرين الأول 2019)، إنها ستسلم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم غد الاحد.





وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة الوزارية العليا المشكّلة للتحقيق في احداث التظاهرات، أكملت برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، أمس الجمعة، الاستماع إلى تقارير اللجان الفرعية للمحافظات المتبقية وهي بغداد وبابل والنجف الأشرف بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، "إتمام التحقيقات في المحافظات التي شهدت تظاهرات خلال الفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول 2019"، مشيراً الى أن "تسليم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه مساء يوم غد الأحد".

ولفت الى "المهنية والأمانة التي تعاملت بها اللجنة في أدق التفاصيل، والنتائج المهمة التي توصلت لها اللجان الفرعية الاستقصائية خلال استماعها لشهادات المتضررين وذويهم، ومعاينتها لجميع الأماكن المتضررة".

وبحسب البيان، أن "الاجتماع، حضره وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلو مجلس القضاء والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وقادة العمليات والصنوف ووكيل وزارة الصحة".

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