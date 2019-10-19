2019/10/19 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سليمان_جبران سليمان جبران: بكِكيرة صار .الحاجّ بكّار!في الصغر كانوا يحكون لنا حكاية شعبيّة عن رجل بسيط اسمه على ألسنة الناس جميعا بككيرة! طبعا لا يبدو هذا اسما.كان اسمه الحقيقي بكّار، وعلى ألسنة الناس صار بككيرة.تصغيرلا يخلو من التحقير.لكنّ الرجل خدمه الحظّ فأصبح من أغنياء البلد.لذا، لم يعد اسمه على ألسنة الناس بككيرة .صار اسمه الحاجّ بكّار، ليعكس اسمه الجديد وضعه الجديد! فكلن إذا انفرد بنفس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سليمان جبران - بكِكيرة صار . . الحاجّ بكّار!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سليمان جبران - بكِكيرة صار . . الحاجّ بكّار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).