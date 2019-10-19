سائرون: البرلمان عازم على اجراء تغيير شامل فور الانتهاء من العطلة النيابية

2019/10/19 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي عزم البرلمان اجراء تغيير شامل في الحكومة فور الانتهاء من العطلة النيابية.

وقال الزيادي ان تأجيل التصويت على مرشحي وزارات الصناعة والهجرة والاتصالات جاء لغرض منح الوقت الكافي للكتل السياسية لتدقيق اسماء وسير الذاتية للمرشحين.

واضاف ان الكتل السياسية عازمة ومتوافقة على اجراء تعديل وزاري جذري من اجل تنفيذ مطالب المتظاهرين عقب زيارة الاربعينية..



مبينا ان الايام القليلة المقبلة ستشهد مباحثات معمقة بين الكتل من اجل الخروج بمقررات لدعم توجه الشعب في احداث تغيير واضح في الخدمات.

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