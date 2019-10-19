2019/10/19 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الموصلحذر مسؤول في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ،في محافظة نينوى، اليوم السبت، من اعادة صفوف تنظيم داعش تنظيم داخل المدينة بعد هروب العشرات من قيادات التنظيم عقب العمليات العسكرية التركية في المناطق الكردية بشمال شرق سوريا.

وقال نصرالله سورجي، (مسؤول مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني ) ، لـ”كلكامش برس” انه “بالرغم القضاء على تنظيم داعش الارهابي من الناحية العسكرية في محافظة نينوى والمناطق الأخرى إلا أن التنظيم مازال يمتلك العديد من الخلايا السرية والنائمة في المحافظة وبقية المناطق وهذا يستدعي الحذر والحيطة وتكثيف وتنشيط الجهد الاستخباراتي في المدينة لمراقبة تحركات التنظيم وكشف نشاطاته من قبل القوات الامنية لاسيما بعد هروب عشرات الدواعش من السجون في مناطق شمال شرق سوريا”.

واستطرد سورجي قائلاً: ان “العمليات التركية في المناطق الكردية بشمال شرق سوريا خدمت التنظيم كثيراً لاسيما بعد هروب المئات من قياداته البارزين”، مؤكداً في الوقت نفسه ان “داعش سيحاول اعادة تنظيم نفسه في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته ومنها محافظة نينوى وخصوصاً المناطق الحدودية”.

ودعا المسؤول الكردي القوات الأمنية الى “تكثيف الجهد الاستخباراتي وزيادة التنسيق مع قوات البيشمركة لاسيما في المناطق الحدودية لصد جميع مخططات داعش والقضاء عليه نهائياً من الناحية العسكرية والفكرية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير كردي من “انعاش” خلايا داعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير كردي من “انعاش” خلايا داعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).