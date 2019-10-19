الاحد موعدا لتسليم نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين لعبد المهدي   

2019/10/19 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت اللجنة الوزارية العليا المشكّلة للتحقيق في احداث التظاهرات، برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الانتهاء من تقارير اللجان الفرعية للمحافظات المتبقية وهي بغداد وبابل والنجف الأشرف بحضور السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

واعلن الدليمي إتمام التحقيقات في المحافظات التي شهدت تظاهرات خلال الفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول 2019، مؤكداً تسليم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه مساء يوم غد الأحد 20-10-2019.

هذا وحضر الاجتماع وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلو مجلس القضاء والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وقادة العمليات والصنوف ووكيل وزارة الصحة.

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