اللجنة المالية النيابية: سيتم توزيع 28 الف درجة شاغرة في وزارة الدفاع بين المحافظات بعد اعادة المفسوخة عقودهم

2019/10/19 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور هيثم الجبوري اليوم السبت، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على توزيع الدرجات الشاغرة في وزارة الدفاع والبالغة 28 الف بين المحافظات بعد اعادة المفسوخة عقودهم.

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