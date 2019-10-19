امين يونس - بينَ العاطِفةِ والعَقل

2019/10/19 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس لازلنا نحنُ الكُرد عموماً ولا سيما في العراق ، نتصِف ب [ العاطفية ] في تفكيرنا وتحليلنا للأمور .نتحمسُ سريعاً لأن رئيساً أو وزيراً أجنبياً ، تحدثَ عَرَضاً عن الأقليم بإيجابية أو مدحَ شجاعة البيشمركة ، فنعتبرُ أننا وضعنا ذاك الرئيس او الوزير " في الجيب " وضمّنا تأييده ودعمه لنا ! .عندما أقول الكُرد ، أعني السياسيين وخاصة القابضين على السُلطة .تأثير العاطفة على أحكامنا وآراءنا وردود أفعالنا ،......

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