كوردستان 24 في

2019/10/19 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقول ام مصطفى وهي جهادية من اصول فرنسية لكوردستان 24 "لقد سمعنا أن تركيا قصفت (سجناً) في عين عيسى وخرج من كان فيه وسافروا الى تركيا.وسعمنا ان تركيا من الممكن أن تتقدم باتجاهنا ونخرج" من المخيم.

وأضافت ام مصطفى التي كانت ترتدي النقاب الأسود وتحمل بيديها عبوة مشروب غازي "إن شاء الله تركيا تساعدنا".

"ولاية الهول"

أمنية الجهادية الفرنسية لا تقف عندها فحسب بل أن معظم المحتجزات الجهاديات يردن الخروج او الفرار بأي وسيلة.

ولطالما وُصف مخيم الهول بأنه اشبه بـ"ولاية" تابعة داعش.



ولاحظ مراسل كوردستان 24 الشيء نفسه في اسلوب حياة القاطنين فيه.

وواجهت كوردستان 24 صعوبة في التحدث اليهن حيث يتجنن الحديث الى وسائل الإعلام رغم ارتدائهن النقاب.

ويخضع مخيم الهول لحراسة مشددة من قبل الاجهزة الأمنية الكوردية وتنتشر فيه كاميرات المراقبة وتحيط به الخنادق.

محاولات فرار

يقول مراسل كوردستان 24 إن المخيم شهد محاولات عديدة من قبل النساء للفرار لكن الحرس المزود بأسلحة حديثة منع ذلك.

قالت إمرأة روسية لكوردستان 24 مشيرة الى الهجوم التركي "اريد أن يأتي الأتراك.



الكورد لا يسمحون لنا بالخروج".

وتقول النساء الجهاديات او زوجات مقاتلي داعش إنهن لا يعولن على بلدانهن الاصلية وإنهن يردن المغادرة الى تركيا.

وفي آخر تسجيل صوتي، له دعا زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي انصاره الى "انقاذ" السجينات الداعشيات عبر اقتحام السجون.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب اوروبا مراراً باستعادة الجهاديين الاجانب الا ان تلك الدول ترفض ذلك.

ويقول مراسل كوردستان 24 إن عدد حراس المخيم تراجع بالفعل بعد أن تم نشرهم في الجبهات لصد الهجوم التركي.

وتستضيف المخيمات التي يديرها الكورد في سوريا نحو 12 ألف اجنبي بينهم اربعة آلاف امرأة وثمانية آلاف طفل.





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