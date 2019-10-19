قسد: على امريكا إلزام تركيا بفتح ممر لإخراج الجرحى والمدنيين من رأس العين

2019/10/19 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حملت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، الادارة الامريكية مسؤولية إلزام تركيا بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح ممر إخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين.

وقالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، اليوم "نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، اللذان أبرما الاتفاق مع الجانب التركي، يقع على عاتقهما مسؤولية إلزام تركيا على تنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأميركي".

وأضافت "وافقت قوات سوريا الديمقراطية على عملية وقف إطلاق النار بيننا وبين الدولة التركية التي تمت بوساطة من الولايات الأميركية المتحدة يوم 17 تشرين الأول والتزمنا به بدءاً من الساعة 22:00 إلا أن الجانب التركي استمر في هجومه منتهكاً وقف إطلاق النار ولا يسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين/ سريه كانيه رغم مضي أكثر من 30 ساعة على سريان وقف إطلاق النار".

ولفتت القيادة "رغم التواصل المستمر مع الجانب الأميركي والوعود التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة إلا أنه لغاية الساعة لم يحدث أي تقدم ملموس".

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