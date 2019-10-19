بالوثيقة.. نقابة المعلمين تدعوا للاضراب عن الدوام الاسبوع المقبل

2019/10/19 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت نقابة المعلمين، اليوم السبت، المعلمين للاضراب عن الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين من الاسبوع المقبل.

وحصلت "الغد برس"، على وثيقة دعت فيها نقابة المعلمين الى اضراب عن الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين والمصادف 20 _ 21 / 10 / 2019 " وذلك لتوفير السكن الملائم للكوادر التربوية ومساعدة المعلمين ماليآ".

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