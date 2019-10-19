كتلة العصائب: النظام الرئاسي الذي ندعو له يُنتخب من الشعب مع وجود برلمان فاعل

2019/10/19 | 12:28

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صادقون: النظام الرئاسي الذي ندعو له ينتخب من الشعب مع وجود برلمان فاعل

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

قالت اللجنة الوزارية للتحقيق في احداث التظاهرات، السبت (19 تشرين الأول 2019)، إنها ستسلم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم غد الاحد.





وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة الوزار

بغداد اليوم- متابعة

شخص الأمين العام لحزب الله اللبناني، السبت (19 تشرين الأول 2019)، خطرين اثنين يواجهان لبنان.

وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة اربعينية الامام الحسين، إن "الوضع الحالي في لبنان يرافقه خطرين كبيرين، هما خطر الانهيار المال

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، السبت (19 تشرين الأول 2019)، تأليفها فرقاً تحقيقيَّة تخصصيَّة، لتسلم ملفات وأوليات ووثائق مكاتب المُفتِّشين العموميِّين في مؤسسات الدولة ووزاراتها كافة.

وذكرت الدائرة، في بيان تلقته (بغدا

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