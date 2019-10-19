رعد الدهلكي يحذر من “انفجار شعبي” بسبب عمليات الاعتقال الممنهج ضد الصحفيين

2019/10/19 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر القيادي في تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، من مغبة الانفجار الشعبي بسبب عمليات الاعتقال الممنهج ضد الصحفيين والمحاميين والناشطين المدافعين عن حقوق الشعب العراقي.

وقال الدهلكي في بيان، إن التسجيلات الصوتية والفيديوهات التي تظهر يوميا على وسائل الاعلام، تؤكد ضلوع المسؤولين الامنيين والمدنيين باستهداف واعتقال المتظاهرين والناشطين، وهذا ظلم كبير يتعرض له العراقيون، إذ ان هناك جهات مسؤولة أساءت استخدام السلطة ضد الشعب العراقي، وهنا من حق الشعب محاكمة هؤلاء الذين أراقوا دمائه.

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