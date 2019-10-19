لجنة التحقيق في احداث التظاهرات تحدد موعد إعلان نتائجها

2019/10/19 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق بأحداث التظاهرات، اليوم السبت، انتهاء أعمالها التحقيقية، فيما حددت موعد إعلان نتائج التحقيق النهائية.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اللجنة برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي أكملت، مساء امس الجمعة، الاستماع إلى تقارير اللجان الفرعية للمحافظات المتبقية وهي بغداد وبابل والنجف بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضافت أن "الدليمي أعلن إتمام التحقيقات في المحافظات التي شهدت تظاهرات خلال الفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول 2019".

وأكد الدليمي بحسب البيان، "تسليم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه مساء يوم غد الأحد"، مشدداً على "المهنية والأمانة التي تعاملت بها اللجنة في أدق التفاصيل، والنتائج المهمة التي توصلت لها اللجان الفرعية الاستقصائية خلال استماعها لشهادات المتضررين وذويهم، ومعاينتها لجميع الأماكن المتضررة".

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