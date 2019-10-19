إصابة 14 شخصاً بحادث سير على طريق كركوك - بغداد

2019/10/19 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي، السبت (19 تشرين الأول 2019)، بإصابة 14 شخصاً في حادث سير على طريق كركوك- بغداد.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "14 مدنياً اُصيبوا بجروح بينهم اثنين بحالة حرجة للغاية في حادث تصادم بين شاحنة وباص على طريق كركوك- بغداد قرب منطقة الناي (15كم شرق العظيم)".وأضاف العبيدي، أن "المصابين تم نقلهم الى مستشفى الخالص لتلقي العلاج".

بغداد اليوم- ديالى

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، بتدخل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحسم مصير 800 شاب من أهالي محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 800 شاب من أهالي محافظة

بغداد اليوم-كربلاء

حصلت (بغداد اليوم) على شريط مصور، يظهر فيه أتباع التيار الصدري في كربلاء بمناسبة إحياء الزيارة الأربعينية، بهتافات تنادي بطرد الفاسد بعد الدعوة الاخيرة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهم.





ويظهر ال

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر أمني، السبت (19 تشرين الأول 2019)، بمصرع وإصابة عشرة زائرين بحادث سير بين محافظتي بابل والديوانية.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حادث سير أدى الى مصرع ثلاثة زائرين وإصابة سبعة آخرين".





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