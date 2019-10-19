نائب عن الفتح: من المستحيل إكمال اسماء المرشحين للدرجات الخاصة في موعدها

2019/10/19 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب عن كتلة الفتح النيابية عبد الأمير تعيبان، تسليم أسماء المرشحين للدرجات الخاصة إلى رئاسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وقال تعيبان في تصريح، إن الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب لم تستلم من الحكومة أسماء المرشحين من الدرجات الخاصة لغاية الآن، مبينا أن الحكومة لن تسطيع اكمال الاسماء وتسليمها قبل الموعد المحدد لمناقشتها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، نظرا لأعدادهم الكبيرة التي وصلت إلى أكثر من اربعة آلاف درجة خاصة، الأمر الذي يجعل من المستحيل اكمالها خلال الايام القليلة المتبقية.

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