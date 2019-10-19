2019/10/19 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: المستثمرون يأتون إلى العراق لفترة قصيرة ثم ينفرون لهذه الأسباب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: المستثمرون يأتون إلى العراق لفترة قصيرة ثم ينفرون لهذه الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).