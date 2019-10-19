تسجيل مركبتك وتحويل ملكيتها يصل الى 600 الف دينار.. رسوم ضخمة في قانون المرور الجديد: تعرف عليها

2019/10/19 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ابدى عدد من المواطنين امتعاضهم الشديد من قانون المرور الجديد، الذي يتضمن رسوماً ضخمة تثقل كاهلهم.ويتضمن القانون الجديد رفع أسعار تحويل الرسوم وتحويل الملكية وكما هو موضح: ١ / ‏تجديد اجازة السوق بمبلغ ١٢٥ الف دينار ٢ / ‏تجديد سنوية السيارة ٢٠٠ الف دينار ٣ / تسجيل المركبة اول مرة […]

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