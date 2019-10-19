“بالصورة”.. الالاف من انصار التيار الصدري يتوجهون نحو مرقد الامام الحسين بهتافات موحدة

2019/10/19 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق توجه الالاف من انصار التيار الصدري في كربلاء ،اليوم السبت، الى مرقد الامام الحسين (ع)، استجابة لدعوى اطلقها مقتدى الصدر.وقال مراسل “يس عراق”، إن “الالاف انطلقوا في التظاهرة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو مرقد الامام الحسين عبر شارع القبلة في كربلاء والتي تحمل شعار موحد “بغداد حرة […]

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