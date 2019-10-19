عمليات الفرات للحشد: خطة الزيارة الأربعينية لم تسجل أي خروق أمنية

2019/10/19 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، السبت، أن خطة الزيارة الأربعينية سارت بشكل جيد ولم تسجل أي خروق أمنية.

وقال قائد العمليات وآمر لواء ١١ علي الحمداني، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية لهذا العام تميزت بالعمل الاستخباري والجهد الفني الذي خفف العبء على القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها والذي جعل الخطة تسير بانسيابية عالية".وأضاف الحمداني، أن "مشاركة الحشد الشعبي بقوة هذا العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في محافظات الفرات الأوسط أثمر عن سير الخطة بشكل جيد ولم تسجل أي خروق أمنية".وأشار إلى، أن "التحديات التي واجهت الزيارة هذا العام كانت كبيرة الا ان الجهود كانت اكبر و اوسع اذ تمكنت لغاية الآن من التغلب على جميع".انتهى

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