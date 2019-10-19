نضال البستاني: السعودية واسرائيل تحاولان خلق الفوضى في العراق

2019/10/19 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نضال البستاني الزوجة الأولى لرئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري إن السعودية واسرائيل تحاولان خلق الفوضى في العراق وهذا مما أخبرتا سعد الحريري عنه، مشيرة إلى أن هناك محاولات في الفيسبوك وتويتر لجرّ الشعب العراقي إلى الشوارع.والسعودية وحلفائها سيسيطرون على مقاليد الأمور في العراق وتستأنف اسرائيل نشاطاتها في إقليم كوردستان، على حد قولها.أضافت البستاني أن سعد الحريري كان ينقل بأن الظروف

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